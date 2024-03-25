Москва, 25 марта, 2024, 11:53 — ИА Регнум. В Москве начали готовить будущих врачей в рамках нового стандарта предпрофессионального образования. Об этом сегодня, 25 марта, сообщил в своем телеграм-канале мэр российской столицы Сергей Собянин.

Mos.ru Собянин осматривает современный класс

«Суть нового стандарта в том, чтобы помочь ребятам получить углубленные знания по профильным предметам, овладеть базовыми практическими навыками и сознательно выбрать свой профессиональный путь», — подчеркнул мэр Москвы.

По словам Собянина, в 136 школах столицы открыты медицинские классы. Более шести тысяч будущих врачей проходят в них расширенные курсы биологии, химии, математики, изучают медицинский английский и читают литературные произведения, посвященные медицине. «Такая углубленная подготовка позволяет ребятам получить вместе со знаниями и высокие баллы на едином государственном экзамене (ЕГЭ)», — отметил Сергей Собянин.

Знакомиться с профессиональной средой будущие врачи начинают с десятого класса. Для них проводят экскурсии в медицинских организациях города. «В этом учебном году для школьников провели около 500 экскурсий», — рассказал Сергей Собянин.

Кроме того, одиннадцатиклассники встречаются с медиками, которые рассказывают им об опыте учебы в медицинских вузах и вызовах, с которыми сталкиваются современные врачи.