Лондон, 25 марта, 2024, 11:58 — ИА Регнум. Из-за принятых Евросоюзом новых санкций, устанавливающих запрет на покупки алмазов с российским происхождением, на международным алмазном рынке возник хаос. Об этом пишет британская газета The Times.

В публикации отмечается, что новые ограничения, введённые Еврокомиссий, установили обязательную проверку ввозимых в ЕС драгоценных камней в центре торговли алмазами в Антверпене, где будет устанавливаться возможность их российского происхождения.

По данным газеты, на подобную экспертизу с начала марта начали отправлять все драгоценные камни крупнее одного карата, а с сентября этого года планируют проверять алмазы крупнее половины карата. Авторы материала пояснили, что из-за длительных задержек и дополнительных расходов на экспертизы возросло недовольство клиентов.

Вместе с тем в статье приводится записка алмазодобывающей корпорации De Beers, в которой руководство компании критикует ограничительные меры Евросоюза. Отмечается, что из-за увеличения необходимой обработки алмазов возникает риск роста убытков на рынке вследствие задержек, блокировок и расходов на импорт камней в Бельгию.

Некоторые алмазодобывающие компании, по данным газеты, размышляют о переносе своего бизнеса в Дубай, Нью-Дели и Тель-Авив, которые на данный момент не сталкиваются с антироссийскими санкциями в отношении алмазов.

Как передавало ИА Регнум, согласованный в декабре 2023 года 12-й пакет санкций ЕС против России включил в себя запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России, а также на импорт сжиженного пропана. Кроме того, в чёрный список внесли 29 компаний и несколько физических лиц. ЕС запретил гражданам России занимать руководящие посты в европейских компаниях, связанных с криптовалютами.

С 1 января 2024 года страны Евросоюза не могут напрямую импортировать российские природные и синтетические алмазы, в том числе в ювелирных изделиях.

Как отметила в начале января доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Екатерина Новикова, после утверждения 12-го пакета антироссийских санкций Европейский союз не сделал для себя ничего хорошего, но зато ускорил фрагментацию мировой экономики. Европа хорошо понимает, что для неё данные запреты увеличивают стоимость произведённой продукции, тем самым делая ЕС неконкурентоспособным по отношению к США, добавила тогда эксперт.