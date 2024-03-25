Красногорск, 25 марта, 2024, 11:23 — ИА Регнум. В больницах и стационарах после террористического акта в «Крокус Сити Холле» остаются 97 пострадавших в состоянии различной степени тяжести. Об этом сообщила журналистам министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Sergei Vedyashkin/AP/TASS

«На сегодняшний день в больницах и стационарах находятся 97 человек. Это больницы как Московской области, так и Москвы, а также федеральные центры. Со всеми мы на связи», — рассказала министр.

Как сообщало ИА Регнум, по последним данным минздрава Подмосковья, общее число пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле» достигло 182.

Атака террористов произошла вечером 22 марта, когда в зал ворвались вооружённые люди и открыли огонь по посетителям. Затем в здании прогремел взрыв и начался пожар.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. Их автомобиль задержали в Брянской области, недалеко от границы с Украиной.

24 марта Басманный районный суд Москвы арестовал всех четверых обвиняемых — Фаридуни Шамсидина, Далерджона Мирзоева, Рачабализода Саидакрами Муродали и Мухаммадсобира Файзова — до 22 мая 2024 года.

Президент России Владимир Путин в своём обращении сравнил террористов в «Крокус Сити Холле» с немецкими нацистами. Глава государства заявил, что участники атаки в Красногорске хладнокровно шли убивать россиян, как это когда-то делали они.

Лидер страны отметил, что следователи и правоохранители сделают всё для установления всех деталей, однако, по его словам, на данный момент уже очевидно, что Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных и беззащитных граждан.