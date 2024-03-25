Москва, 25 марта, 2024, 13:27 — ИА Регнум. МЧС России опубликовало обновлённый список опознанных погибших во время теракта в ТРЦ «Крокус Сити Холл». Уточнённый перечень жертв теракта размещён на сайте ведомства.

Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЯ

В списке указаны 68 погибших, среди которых 30 мужчин и 38 женщин. Как отметили в МЧС, опознать тела удалось с помощью судебно-медицинских исследований, а список в дальнейшем будет корректироваться.

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 марта группа вооружённых людей открыла огонь по посетителям в холле и в концертном зале, где должен был начаться концерт группы «Пикник». В результате теракта в ТРЦ «Крокус Сити Холл», по данным СК РФ, погибли 137 человек. В списке пострадавших 182 человека.

Накануне, 24 марта, Басманный районный суд Москвы арестовал всех четверых обвиняемых в теракте — Фаридуни Шамсидина, Далерджона Мирзоева, Рачабализода Саидакрами Муродали и Мухаммадсобира Файзова — до 22 мая 2024 года.

Кроме того, Федеральная служба безопасности сообщила, что террористы имели контакты на Украине и планировали скрыться там после совершения преступления. Всего силовики задержали 11 человек.

Вместе с тем школьники из Красногорска Артём Донской и Ислам Халилов, помогавшие спасать людей в «Крокус Сити Холле», получили благодарственные письма из рук детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Церемония состоялась в актовом зале школы.

Львова-Белова в присутствии всех учеников вручила Артёму и Исламу благодарственные письма за самоотверженность и смелость при оказании помощи пострадавшим от последствий теракта 22 марта.

По её словам, за наградами подростки выходили смущёнными. Им было сложно переносить повышенное внимание, вот это самое ценное, добавила она.

14-летний Артём Донсков, подрабатывавший гардеробщиком, был одним из тех, кто направлял к выходам спасавшихся из ТРЦ людей. Вместе с ним помогал людям и другой школьник, Ислам Халилов. Во время террористической атаки он вывел из здания больше ста человек.

Представитель компании «Крокус групп» сообщил, что из здания были эвакуированы свыше 5 тыс. человек. Ещё 100 человек пожарные спасли из подвала и с кровли ТРЦ.