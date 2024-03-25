Вашингтон, 25 марта, 2024, 11:11 — ИА Регнум. Всё больше жителей Украины начинают сомневаться в способности Киева одержать победу в конфликте с Россией, пишет Politico.

IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa/Global Look Press

Как отмечается в материале, «патриотическое рвение» на Украине на фоне роста потерь и ранений среди ВСУ ослабевает, а пессимистические мысли о будущем конфликта усиливаются.

«Всё больше людей задаются вопросом, способна ли Украина победить силы Москвы», — пишет издание.

Как передавало ИА Регнум, министр обороны РФ Сергей Шойгу в конце февраля сообщил, что потери украинской армии составляют примерно 800 и более военных в день. За время специальной военной операции она потеряла более 444 тыс. военных, добавил глава военного ведомства.

18 марта бывший начальник генштаба армии Польши Раймонд Анджейчак заявил, что потери ВСУ на фронте нужно считать не сотнями тысяч, а миллионами. По его словам, украинской армии не хватает 10 млн военных.

Президент России Владимир Путин 13 марта в очередной раз заявил, что Москва по-прежнему готова к переговорам по Украине. При этом глава государства подчеркнул, что они должны основываться на сложившихся реалиях, включая признание воссоединения четырёх регионов с Россией в 2022 году.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 марта отметил, что Киев последовательно отрицает возможность проведения каких-либо переговоров. По его словам, украинская сторона последовательно реализует эту позицию как де-факто, так и де-юре.