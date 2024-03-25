Москва, 25 марта, 2024, 10:56 — ИА Регнум. МВД России опровергло сообщения о нахождении микроавтобуса кинологической службы на парковке «Крокус Сити Холла» во время теракта. По данным представителя МВД Ирины Волк, автомобиль принадлежал скорой помощи.

Alexey Belkin/Global Look Press

«В ряде Telegram-каналов и социальных сетях распространены фотографии и видеозаписи микроавтобуса на парковке «Крокус Сити Холла» во время нападения террористов с комментариями, что данное транспортное средство принадлежит кинологической службе МВД России. Эти утверждения не соответствуют действительности. Автомобиль, запечатлённый на фото и видео, является машиной скорой медицинской помощи», — написала Волк в Telegram-канале.

Вместе с тем представитель МВД призвала воздержаться от публикации непроверенной информации и доверять только официальным сообщениям правоохранительных органов.

Ранее сотрудники ведомства выявили в ходе мониторинга СМИ и сети Интернет недостоверные публикации о не должном реагировании полицейскими на чрезвычайное происшествие в «Крокус Сити Холле». МВД также опровергло информацию о якобы покидающем место теракта полицейском-кинологе. Волк заявила, что человек в камуфляжной форме с собакой, запечатлённый на видео, не имеет отношения к органам внутренних дел.

Волк также отмечала, что полицейские прибыли в «Крокус Сити Холл» через пять минут после поступления в дежурную часть в Красногорске информации о стрельбе в здании.

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 марта группа вооружённых людей открыла огонь по посетителям в холле и в концертном зале, где должен был начаться концерт группы «Пикник». В результате теракта в ТРЦ «Крокус Сити Холл», по данным СК РФ, погибли 137 человек. В списке пострадавших 182 человека.

На месте продолжаются поисковые работы, к вечеру 24 марта было разобрано более 400 кубометров конструкций.

Накануне, 24 марта, Басманный районный суд Москвы арестовал всех четверых обвиняемых в теракте — Фаридуни Шамсидина, Далерджона Мирзоева, Рачабализода Саидакрами Муродали и Мухаммадсобира Файзова — до 22 мая 2024 года.

Вместе с тем в знак солидарности с Россией 24 марта объявили днём национального траура в Абхазии, Республике Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) и Никарагуа. В ряде стран мира появились стихийные мемориалы в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле».