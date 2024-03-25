Москва, 25 марта, 2024, 10:25 — ИА Регнум. Школьники из Красногорска Артём Донской и Ислам Халилов, помогавшие спасать людей в «Крокус Сити Холле», получили благодарственные письма из рук детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Церемония состоялась в актовом зале школы.

Кадр из видео Омбудсмен Мария Львова-Белова

Львова-Белова в присутствии всех учеников вручила Артёму и Исламу благодарственные письма за самоотверженность и смелость при оказании помощи пострадавшим от последствий теракта 22 марта.

«Когда ребята выходили на сцену, сжималось сердце, потому что понимала, что их самих надо было спасать. А при этом ребята побежали и попытались всячески помочь всем людям, которые пошли не туда», — сказала детский омбудсмен после церемонии.

По её словам, за наградами подростки выходили смущёнными. Им было сложно переносить повышенное внимание, вот это самое ценное, добавила она.

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14-летний Артём Донсков, подрабатывавший гардеробщиком, был одним из тех, кто направлял к выходам спасавшихся из ТРЦ людей. Вместе с ним помогал людям и другой школьник, Ислам Халилов. Во время террористической атаки он вывел из здания больше ста человек.

Представитель компании «Крокус групп» сообщил, что из здания были эвакуированы свыше 5 тыс. человек. Ещё 100 человек пожарные спасли из подвала и с кровли ТРЦ.

Как сообщало ИА Регнум, в знак солидарности с Россией 24 марта объявили днём национального траура в Абхазии, Сербии и Никарагуа. В Сербии в тот же день почтили память детей, погибших при бомбардировках НАТО в 1999 году. В ряде стран мира появились стихийные мемориалы в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле».

Жертвами теракта в Красногорске, совершённого вечером 22 марта, стали 137 человек, в том числе трое детей. Пострадали 182 человека. Поисковые работы продолжаются.