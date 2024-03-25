Москва, 25 марта, 2024, 10:19 — ИА Регнум. Российские следователи плотно взаимодействуют со спецслужбами Таджикистана в связи с арестом его граждан, обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Специалисты республики оказывают помощь, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел России.

Roman Denisov/Global Look Press

«Плотно взаимодействуем со всеми партнёрскими службами, включая таджикистанские. Получаем содействие, ощущаем поддержку. Оказывается помощь следователям», — сообщили в МИД агентству.

Как передавало ИА Регнум, Басманный суд Москвы заключил под стражу всех четверых обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле».

По данным следствия, Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни, составляя вооружённую организованную группу, открыли огонь по людям в помещениях здания «Крокус Сити Холла», после чего подожгли его.

Федеральная служба безопасности сообщила, что террористы имели контакты на Украине и планировали скрыться там после совершения преступления. Всего силовики задержали 11 человек.

Жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали 137 человек, в том числе трое детей. Пострадали 182 человека.