Москва, 25 марта, 2024, 09:39 — ИА Регнум. Торгово-развлекательные комплексы (ТРК) «Вегас Крокус Сити», «Вегас Кунцево» и «Вегас Каширское» будут закрыты в понедельник, 25 марта, сообщили в Telegram-канале сети ТРК.

Владимир Песня/РИА Новости

«Сегодня, 25 марта, все ТРК Vegas временно закрыты», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что позже сообщат о том, когда можно будет посетить торгово-развлекательные комплексы.

ТРК под брендом Vegas принадлежат компании Crocus Group.

Как передавало ИА Регнум, 137 человек, по данным СК РФ, погибли в результате теракта в ТРЦ «Крокус Сити Холл».

Вечером 22 марта группа вооружённых людей открыла огонь по посетителям в холле и в концертном зале, где должен был начаться концерт группы «Пикник». В списке пострадавших 182 человека.

На месте продолжаются поисковые работы, к вечеру 24 марта было разобрано более 400 кубометров конструкций.

Накануне, 24 марта, Басманный районный суд Москвы арестовал всех четверых обвиняемых в теракте — Фаридуни Шамсидина, Далерджона Мирзоева, Рачабализода Саидакрами Муродали и Мухаммадсобира Файзова — до 22 мая 2024 года.

Федеральная служба безопасности сообщила, что террористы имели контакты на Украине и планировали скрыться там после совершения преступления.

Соединённые Штаты Америки, обвиняя террористическую организацию ИГИЛ* (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) в совершении теракта в ТРЦ «Крокус Сити Холл», пытаются «отмазать» Украину от её возможной причастности к этому преступлению, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.