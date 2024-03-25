Москва, 25 марта, 2024, 09:17 — ИА Регнум. Более 5 тыс. человек были эвакуированы из здания «Крокус Сити Холл», сообщил 25 марта представитель компании «Крокус групп».

Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЯ

«Из здания были эвакуированы 5 тыс. человек, пожарные спасли ещё 100 человек из подвала и с кровли при тушении», — сказал ТАСС представитель компании.

Как сообщало ИА Регнум, школьник Артём Донсков, подрабатывавший гардеробщиком, был одним из тех, кто направлял к выходам спасавшихся из ТРЦ людей. Вместе с Донсковым помогал людям другой школьник, Ислам Халилов. Во время террористической атаки он вывел из здания больше ста человек.

Сотрудник службы охраны ТРЦ Алексей Осанушков также спас более 100 человек, он выводил их из здания во время нападения террористов.

137 человек, по данным СК России, погибли в результате теракта в ТРЦ «Крокус Сити Холл». Вечером 22 марта группа вооружённых людей открыла огонь по посетителям в холле и в концертном зале, где должен был начаться концерт группы «Пикник». В списке пострадавших 182 человека. На месте продолжаются поисковые работы, к вечеру 24 марта было разобрано более 400 кубометров конструкций.