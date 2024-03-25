Новосибирск, 25 марта, 2024, 08:06 — ИА Регнум. Попытку поджога двух магазинов товаров для военнослужащих предприняли неизвестные граждане в Новосибирске. Об этом 25 марта сообщил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов на оперативном совещании в облправительстве, передает портал «Сибкрай».

Иван Шилов ИА Регнум МЧС

«В субботу в городе Новосибирске в ночное время суток неизвестными гражданами были предприняты попытки поджога двух магазинов товаров для военнослужащих», — уточнил Орлов.

Как отметил Орлов, распространения огня внутрь помещения не произошло, в результате инцидента никто не пострадал.

Замначальника ГУМВД по Новосибирской области Кирилл Травин дополнил, что на территории региона предприняты дополнительные меры безопасности, с учётом оперативной обстановки в России и Новосибирской области.

«Даны дополнительные поручения начальником ГУМВД по осуществлению контрольных мероприятий на дорогах Новосибирской области», — пояснил Травин.

Ранее ИА Регнум сообщало о крупном пожаре площадью 800 кв. метров на складе в Новосибирске. Загорелось кирпичное здание, в котором расположен склад с паллетами, продуктами питания и металлическими изделиями. Пострадавших в результате пожара нет.