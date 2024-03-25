Новосибирск, 25 марта, 2024, 06:42 — ИА Регнум. Как минимум четыре человека пострадали в результате столкновения трёх легковых автомобилей в Новосибирске. Об этом 25 марта сообщила пресс-служба УГИБДД по городу.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла вечером, около 18:40 по местному времени, на пересечении улиц Ипподромской и Серебренниковской. По предварительным данным, водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Pajero Sport, столкнулся со стоящим впереди попутным автомобилем Haval под управлением водителя 1991 года рождения.

От удара Haval отбросило на другую иномарку, стоявшую в полосе для разворота.

«В результате ДТП пострадали водитель стоящего автомобиля ​​​​​​Haval — женщина 1991 года рождения и ее пассажиры: мужчина 1995 года рождения, женщина 1977 года рождения и мальчик 2015 года рождения, которые были доставлены в медицинское учреждение», — уточнили в автоинспекции.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что школьный экскурсионный автобус столкнулся с пожарной машиной, которая ехала на вызов, в Пятигорске. В результате аварии пострадали трое взрослых из автобуса и один пожарный. Дети сумели покинуть автобус через окна, они не пострадали.

Также сообщается, что три человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом на трассе Сургут — Когалым. Авария произошла на 92-м км автодороги. На встречную полосу, по которой ехал автобус, выехала иномарка. Её водитель уснул за рулём.