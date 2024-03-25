Токио, 25 марта, 2024, 06:01 — ИА Регнум. США намереваются расширить функции штаба американских войск в Японии, 25 марта сообщило агентство Kyodo со ссылкой на свои источники.

Aimaimyi Флаги США и Японии

По их информации, командование хочет предоставить штабу возможность самостоятельно планировать учения, проводимые совместно с Силами самообороны Японии. Кроме того, США собираются расширить обмен информацией с японской стороной.

Также планируется реализовать комплексное обновление двустороннего договора о безопасности. Указанные предложения будут обсуждаться на встрече премьер-министра Японии Фумио Кисиды и президента США Джо Байдена, которая пройдёт 10 апреля в Вашингтоне.

31 июля член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик («Единая Россия») в беседе с ИА Регнум заявил, что США желают расширить своё присутствие в Японии. На это, по словам депутата, указывают претензии японской стороны к российско-китайскому сотрудничеству.

Кроме того, Япония присоединилась к антироссийским санкциям и рассматривает Россию как угрозу своей безопасности. Парламентарий уточнил, что такими шагами Токио показывает свою зависимость от Вашингтона.

4 февраля агентство Kyodo написало о том, что в ходе совместных штабных учений Япония и США впервые прямо обозначили Китай как гипотетического врага. В публикации также говорилось, что Токио и Вашингтон намерены до конца 2024 года выработать совместный план действий на случай обострения ситуации в Тайваньском проливе.