Донецк, 25 марта, 2024, 05:58 — ИА Регнум. Подразделения группировки войск «Восток» Вооружённых сил России за прошедшие сутки уничтожили на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции до 110 военнослужащих ВСУ и нацгвардии Украины. Об этом в понедельник, 25 марта, заявил агентству ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, отразили контратаки формирований 72-й механизированной бригады и 1-й президентской бригады Украины», — указал Гордеев.

Кроме того, экипажи бомбардировочной авиации и расчёты полевой артиллерии и тяжёлых огнемётных систем поразили опорные пункты и места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Урожайного и Макаровки.

По его словам, в результате боевых действий Вооружённые силы Украины потеряли до 110 человек личного состава, одну боевую машину пехоту, один бронетранспортёр, противотанковую пушку «Рапира», пять транспортных средств и два беспилотных летательных аппарата.

Как передавало ИА Регнум, в воскресенье, 24 марта, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга сообщил, что украинские войска за сутки потеряли на донецком направлении до 300 военнослужащих, бронетранспортёр M113 производства США, американскую гаубицу M119, орудие Д-30 и три автомобиля. Также Вооружённые силы России уничтожили склад боеприпасов и нанесли удары по позициям ВСУ в районах Клещеевки, Красного и Курдюмовки в ДНР.