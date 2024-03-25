Донецк, 25 марта, 2024, 05:01 — ИА Регнум. Жители Донецка присоединились к всероссийской акции «Журавли» в память о погибших при теракте в «Крокус Сити Холле», участники мероприятия зажгли тысячи свечей и выставила их в форме журавля.

Дарья Драй ИА REGNUM Свечи

Они также выложили из свечек «ДНР. Скорбим. 22.03.24».

Руководитель регионального штаба «Мы вместе», руководитель ресурсного центра поддержки добровольчества в ДНР Александр Батченков сравнил произошедшее в Подмосковье с нападениями, которые совершает Киев в отношении населения ДНР и других регионов.

«Наша молодежь каждый день сталкивается с такими же террористическими актами со стороны Украины, и поэтому она понимает эту боль, хочет разделить её со всей Россией», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, вечером 24 марта возле «Крокус Сити Холла» началась акция «Летят журавли» в память о погибших в теракте. В начале мероприятия прозвучала песня Муслима Магомаева «Журавли».

Кроме того, на здании пострадавшего от пожара концертного центра появилась проекция «Журавли» в память о жертвах теракта. Организаторы всероссийской акции предложили её участникам сложить бумажного журавлика.

Мероприятие посетили музыканты рок-группы «Пикник». Они возложили цветы к мемориалу у стен концертного зала. Концерт «Пикника» должен был состояться в день нападения террористов на «Крокус Сити Холл».