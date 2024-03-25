Красногорск, 25 марта, 2024, 04:44 — ИА Регнум. Завалы на месте теракта в «Крокус Сити Холле» и в ночное время продолжает разбирать тяжёлая техника. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум

Уточняется, что на территории концертного зала работают самосвалы и экскаваторы. Специалисты при свете мощных ламп расчищают завалы, разрезают упавшие металлоконструкции и убирают мусор.

Ранее ИА Регнум сообщало, что спасатели МЧС России продолжили работу по разбору завалов в «Крокус Сити Холле». Работа по разбору завалов не прекращается ни на минуту.

Вечером 24 марта в пресс-службе МЧС сообщили, что спасатели разобрали более 400 кубометров конструкций после теракта в ТРЦ «Крокус Сити Холл». В ведомстве уточнили, что в разборах завалов принимают участие более 300 сотрудников и 154 единицы специальной техники.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холла» произошёл вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». В здание ворвалась группа вооружённых людей и открыла огонь из автоматического оружия, после чего террористы подожгли зрительный зал.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Подозреваемых в совершении теракта утром 23 марта задержали в Брянской области, неподалёку от границы с Украиной. Фигурантов уголовное дела о теракте вечером 24 марта доставили в Басманный суд Москвы, решением суда они отправлены под арест до 22 мая.