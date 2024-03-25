Вашингтон, 25 марта, 2024, 04:23 — ИА Регнум. Японский художник Сё Сибуя опубликовал в социальных сетях одну из своих работ, с его слов, посвящённую теракту в «Крокус Сити Холле», который произошёл в подмосковном Красногорске.

Социальные сети Иллюстрация художника Сё Сибуи на странице газеты

Известный деятель искусства показал фотографию с иллюстрацией, стилизованную под напечатанную страницу американской газеты The New York Times (NYT). Изображение окрашено в черно-красные тона.

Фон на иллюстрации изрешечён отверстиями, которые напоминают следы от пуль. При этом на изображении указана дата 19 марта, а «Крокус Сити Холл» подвергся атаке 22 марта. Художник в своём сообщении не уточнил, почему указал другое время. В подписи под работой всего одно слово — Moscow (Москва).

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта вооружённые люди открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле». Кроме того, в здании начался крупный пожар. В результате теракта, по последним данным, погибли 137 человек и ещё 182 пострадали.

После первых новостей о теракте Белый дом заявил, что США заранее не владели информацией о готовящемся теракте. Вместе с тем в Вашингтоне отметили, что не наблюдают признаков того, что Украина или украинцы могли быть причастны к атаке.

Также стало известно, что американские власти ещё в марте получили информацию о планируемом теракте.