Баку, 25 марта, 2024, 03:58 — ИА Регнум. Информация о том, что Азербайджан в 2022 и 2023 годах якобы поставлял Украине миномётные снаряды, не соответствуют действительности. Об этом в воскресенье, 24 марта, сообщили в министерстве оборонной промышленности республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

«В ответ на запросы в связи с публикациями в армянском сегменте социальной сети Telegram о якобы «отправке Азербайджаном военной продукции на Украину» сообщаем, что эти сообщения являются фейками и дезинформацией», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте азербайджанского ведомства.

В министерстве оборонной промышленности Азербайджана также подчеркнули, что подобные заявления в армянских средствах информации появляются далеко не впервые, однако все они являются необоснованными, поскольку Баку никакой продукции военного назначения в указанном направлении не отправлял.

При этом, как передавало ИА Регнум, министерство иностранных дел Азербайджана в декабре 2023 года сообщило, что Баку с начала специальной военной операции Вооружённых сил России на Украине передал Киеву гуманитарную помощь на общую сумму $34 млн. В ведомстве отметили, что эти средства были направлены с целью оказать помощь в восстановлении и реконструкции инфраструктуры.

В связи с этим в Министерстве иностранных дел России заявили, что передача Азербайджаном Украине трансформаторов и генераторов вызывает недоумение. Согласно заявлению российской стороны, такие поставки не тянут на то, чтобы их можно было назвать гуманитарной помощью.