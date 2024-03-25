Париж, 25 марта, 2024, 03:44 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что выступает против проведения военной операции ЦАХАЛ в Рафахе на юге сектора Газа. Об этом сообщило 25 марта сообщило издание NDTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Эммануэль Макрон повторил своё несогласие с любой израильской военной операцией по борьбе с палестинским движением ХАМАС в Рафахе, где большая часть населения Газы нашла убежище после нескольких месяцев ожесточённых боёв на осаждённой территории», — говорится в материале.

Отмечается, что президент Франции также указал Нетаньяху, что любое принудительное перемещение людей из Рафаха может быть расценено как военное преступление. Также Макрон сообщил израильскому премьер-министру о своём намерении внести в Совет Безопасности ООН проект резолюции, призывающий к немедленному прекращению огня в секторе Газа.

В феврале против военной операции ЦАХАЛ в Рафахе выступил и президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден. В ходе телефонного разговора американский лидер заявил Нетаньяху, что боевые действия не следует начинать без надёжного и реализуемого плана по обеспечению защиты и оказанию помощи мирному населению в Рафахе.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что Израиль согласился с предложенными США условиями по обмену палестинских заключённых на пленных, удерживаемых палестинским движением ХАМАС. Предполагается, что в рамках этого плана Израиль освободит около 700 заключённых в обмен на освобождение 40 израильских заложников, удерживаемых ХАМАС.