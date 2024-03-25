Москва, 25 марта, 2024, 03:31 — ИА Регнум. Юношей и девушку, которые спасали людей во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», планируют пригласить в Госдуму, сообщила в своём Telegram-канале глава комитета по защите семьи нижней палаты российского парламента Нина Останина (КПРФ).

Иван Шилов ИА Регнум

Она назвала имена некоторых героев: Ислам Х., Никита И., Артём Д. и София М.

«Всех этих отважных парней и девушку вместе с родителями обязательно пригласим в ближайшее время в наш комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства», — написала парламентарий.

Останина заочно поблагодарила ребят за их отвагу.

Как сообщало ИА Регнум, ранее появилась информация, что пятнадцатилетний школьник Ислам Х. спас более 100 человек во время теракта в «Крокус Сити Холле», где он подрабатывал в гардеробе. Подросток выводил людей из здания около получаса.

24 марта председатель Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин представил Ислама Х. к награде за смелость. Школьник и его родители посещают Московскую соборную мечеть. 29 марта подростку вручат медаль мусульман России «За заслуги».

В спасении людей в «Крокус Сити Холле» также участвовал сотрудник службы охраны концертного центра Алексей Осанушков. Он вывел из здания более 100 человек.

Кроме того, помощь людям оказал уличный музыкант Михаил Филиппов (Миша Ретро), который оказался в ТРЦ со своей девушкой во время теракта. Группа людей, которую он вывел из здания, пряталась в туалете.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошёл вечером 22 марта.

В результате теракта, по последним данным, погибли 137 человек и ещё 182 пострадали.