Москва, 25 марта, 2024, 02:30 — ИА Регнум. Тему внеурочного занятия «Разговор о важном» в российских школах изменили в связи с терактом в ТРЦ «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Об этом в воскресенье сообщил официальный Telegram-канал «Разговоры о важном», оповещающий о темах внеурочный занятий.

Иван Шилов ИА Регнум

«Тема внеурочного занятия «Разговоры о важном» на 25 марта изменена. Актуальная тема: «Единство народов России», — говорится в сообщении.

Согласно материалам, цель занятия — успокоить детей, дать опору в стрессовой ситуации. Школьникам расскажут, как Россия борется с терроризмом, как можно помочь пострадавшим в теракте. Также им покажут видеофрагмент обращения президента России Владимира Путина к российскому народу, с которым он выступил 23 марта.

Как передавало ИА Регнум, теракт в ТРЦ «Крокус Сити Холл» в Московской области произошёл в пятницу вечером, 22 марта, перед концертом группы «Пикник». В здание ворвались вооружённые люди и открыли огонь по посетителям. По факту произошедшего Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело о теракте. По последним данным ведомства, в результате теракта погибли 137 человек. Как сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области, число пострадавших достигло 182 человек.