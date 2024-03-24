Москва, 25 марта, 2024, 00:06 — ИА Регнум. Под стражу по решению суда отправлен второй обвиняемый по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом 24 марта сообщила пресс-служба Басманного суда Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

Суд принял решение удовлетворить ходатайство следствия о заключении под стражу фигуранта дела о теракте в торговом центре «Крокус Сити Холл». Второй обвиняемый по данному делу — Рачабализод Муродали арестован по решению суда на 1 месяц 28 суток, до 22 мая 2024 года.

«Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в отношении Рачабализоды Саидакрами Муродали, обвиняемого в совершении преступления предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — уточняется в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что обвиняемый признал вину полностью.

Ранее ИА Регнум сообщало, что первый обвиняемый по делу о теракте в торговом центре «Крокус Сити Холл» признал вину и отправлен под арест до 22 мая.

Двум участникам нападения на «Крокус» предъявили обвинения в теракте в составе группы лиц (ч. 3 п. «б» ст. 205 УК РФ). Им грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.