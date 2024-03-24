Москва, 24 марта, 2024, 23:49 — ИА Регнум. В суд поступило ходатайство следствия об аресте третьего фигуранта дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Фаридуни Шамсидина, сообщили 24 марта в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

Артем Геодакян/ТАСС

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что двум подозреваемым в атаке на «Крокус Сити Холл» — Далерджону Мирзоеву и Рачабализоду Саидакрами Муродалипредъявили обвинения в теракте в составе группы лиц. Им грозит пожизненное заключение.

Мирзоев признал свою вину в полном объеме. Суд арестовал его до 22 мая.

23 марта силовики задержали 11 человек в том числе всех четверых террористов, которые стреляли в людей в подмосковном «Крокус Сити Холле». Один из задержанных признался, что ему пообещали выплатить 500 тыс. рублей за участие в атаке.

Теракт в Красногорске Московской области произошёл вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник». По последним данным, в результате случившегося погибли 137 человек. При этом опознали 62 тела. Количество пострадавших при теракте возросло до 182 человек.