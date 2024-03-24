Москва, 24 марта, 2024, 23:49 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ предъявил обвинения ещё двум фигурантам уголовного дела о теракте в ТРЦ «Крокус Сити Холл» в Московской области. Об этом в воскресенье, 24 марта, сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Иван Шилов ИА Регнум

В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова — третьего и четвёртого фигурантов уголовного дела о теракте. Их доставили в Басманный суд Москвы.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал первого фигуранта по делу о теракте в ТРЦ «Крокус Сити Холл» Далерджона Мирзоева до 22 мая 2024 года. Ему и второму подозреваемому — Рачабализоду Саидакрами Муродали предъявили обвинения в теракте в составе группы лиц (ч. 3 п. «б» ст. 205 УК РФ). Им грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, теракт в ТРЦ «Крокус Сити Холл» в Подмосковье произошёл в пятницу вечером, 22 марта, перед концертом группы «Пикник». В здание ворвались вооружённые люди и открыли огонь по посетителям. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

По последним данным СК РФ, в результате теракта погибли 137 человек. Как сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области, число пострадавших достигло 182 человек.

Подозреваемых в совершении теракта задержали утром 23 марта в Брянской области, неподалёку от границы с Украиной. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, террористы имели контакты на украинской стороне.