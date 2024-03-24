Москва, 24 марта, 2024, 23:10 — ИА Регнум. В «Крокус Сити Холле» вечером 24 марта, в день общенационального траура по жертвам теракта, стартовала акция «Летят журавли» в память о погибших. Организаторы мероприятия предложили участникам акции сложить бумажного журавлика.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

На здании комплекса «Крокус Сити Холл», пострадавшем от крупного пожара, появилась проекция «Журавли». На кадрах с места проведения акции можно увидеть проекцию с птицами, появившуюся на стене концертного зала и в форме клина взмывающую ввысь под песню советского композитора Муслима Магомаева «Журавли».

Как передавало ИА Регнум, теракт в ТРЦ «Крокус Сити Холл» произошёл вечером 22 марта, перед концертом группы «Пикник». В здание ворвались вооружённые люди и открыли огонь по посетителям. По факту произошедшего Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

По последним данным СК России, в результате теракта погибли 137 человек. По состоянию на 17:00 мск 24 марта, как сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области, количество пострадавших возросло до 180 человек.

Подозреваемых в совершении теракта утром 23 марта задержали в Брянской области, неподалёку от границы с Украиной. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, террористы имели контакты на украинской стороне. Фигурантов уголовное дела о теракте вечером 24 марта доставили в Басманный суд Москвы.