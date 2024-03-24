Москва, 24 марта, 2024, 23:06 — ИА Регнум. Вопрос об аресте фигуранта дела о террористическом акте в «Крокус Сити Холле» суд рассмотрит в закрытом режиме. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба Басманного суда Москвы.

Артем Геодакян/ТАСС Подозреваемый в теракте Далержон Мирзоев

Следствие ходатайствовало о рассмотрении в закрытом режиме вопроса о заключении под стражу фигуранта по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева для сохранения тайны следствия и обеспечения безопасности процесса.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и закрыл от публики рассмотрение вопроса.

Ранее ИА Регнум сообщало, что двум предполагаемым участникам нападения на «Крокус Сити Холл»— Далерджону Мирзоеву и Рачабализоду Саидакрами Муродали предъявили обвинения в теракте в составе группы лиц (ч. 3 п. «б» ст. 205 УК РФ).

Фигурантам грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошёл вечером 22 марта, перед выступлением группы «Пикник». По последним данным, число погибших в теракте достигло 137 человек. При этом опознали 62 тела. Количество пострадавших увеличилось до 182 человек. Спасатели продолжают работы на месте происшествия.

Следственный комитет России 24 марта сообщил, что будет добиваться, чтобы всех четверых подозреваемых в теракте арестовали. Ведомство сообщило, что к ним уже применяли следственные действия.