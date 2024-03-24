Москва, 24 марта, 2024, 22:54 — ИА Регнум. Спасатели МЧС России работают в круглосуточном режиме, продолжая разбор завалов в ТРЦ «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Об этом в воскресенье вечером, 24 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

МЧС России/ТАСС

«В «Крокусе» спасатели МЧС России работают круглосуточно. В Московской области работы по разбору завалов не останавливаются ни на минуту», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МЧС.

Как передавало ИА Регнум, вечером 24 марта в пресс-службе МЧС сообщили, что спасатели разобрали более 400 кубометров конструкций после теракта в ТРЦ «Крокус Сити Холл». В ведомстве уточнили, что в разборах завалов принимают участие более 300 сотрудников и 154 единицы специальной техники.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошёл вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». В здание ворвались вооружённые люди и открыли огонь по посетителям. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

По последним данным СК России, в результате теракта погибли 137 человек. По состоянию на 17:00 мск 24 марта, количество пострадавших возросло до 180 человек.

Подозреваемых в совершении теракта утром 23 марта задержали в Брянской области, неподалёку от границы с Украиной. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, террористы имели контакты на украинской стороне. Фигурантов уголовное дела о теракте вечером 24 марта доставили в Басманный суд Москвы.