Москва, 24 марта, 2024, 22:27 — ИА Регнум. Ареста второго подозреваемого по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» потребовало следствие. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба Басманного суда города Москвы в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Второго фигуранта по делу о террористическом акте в «Крокус Сити Холле» доставили в Басманный суд Москвы для решения вопроса о мере пресечения. Следствие ходатайствовало о заключении подозреваемого под стражу.

Уточняется, что материалы следствия поступили в распоряжение суда.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Следственный комитет России 24 марта сообщил, что будет добиваться, чтобы всех четверых подозреваемых в теракте арестовали. Ведомство сообщило, что к фигурантам уже применяли следственные действия.

По последним данным СК, при разборе завалов в «Крокусе» обнаружили 137 погибших. Спасатели не закончили поисковые работы.

Подозреваемых в совершении теракта задержали в Брянской области, когда они ехали к границе с Украиной. По информации ФСБ, преступники контактировали с украинской стороной, где их готовились принять. Ведомство отметило, что по делу о теракте, кроме четверых непосредственных исполнителей, задержали ещё семерых подозреваемых.