Москва, 24 марта, 2024, 22:05 — ИА Регнум. Музыканты группы «Пикник» посетили акцию памяти жертв теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Участники рок-группы, концерт которой должен был состояться в день нападения, возложили цветы к народным монументам у стен концертного зала.

кадр из видео

Этим вечером возле «Крокус Сити Холла» прошла акция «Летят журавли». На стене концертного зала появилась проекция в виде белых журавлей. У стен из траурных свечей выложили надпись «Скорбим 23.03.2024».

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На мероприятие собрались сотни людей. Все они молча стояли и слушали песню «Журавли».

В свою очередь мероприятие посетил певец SHAMAN (Ярослав Дронов). Артист также возложил цветы к монументу. Накануне певец опубликовал песню, которую посвятил жертвам захвата концертного зала.

Как передавало ИА Регнум, атака произошла вечером 22 марта. В «Крокус Сити Холл» ворвались вооружённые люди и открыли огонь по посетителям. Затем в здании прогремел взрыв и начался пожар.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Ведомство также позднее сообщило о 137 погибших, Минздрав Подмосковья сообщил, что пострадали 180 человек.

Помощница директора группы «Пикник», перед концертом которой началась стрельба, Екатерина Кушнер также погибла во время теракта.

Силовики задержали 11 человек, в том числе четверых исполнителей атаки. Их автомобиль задержали в Брянской области, недалеко от границы с Украиной. 24 марта дознаватели привезли подозреваемых в совершении теракта на допрос в СК.

Президент России Владимир Путин в обращении к нации объявил 24 марта днём общенационального траура по жертвам теракта.

В беседе с ИА Регнум политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов заявил, что заказчики теракта, вероятно, преследовали сразу несколько целей. В частности, по его мнению, это была не только очевидная попытка посеять панику в обществе, но и резко обострить межэтнические противоречия в стране.