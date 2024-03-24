Париж, 24 марта, 2024, 22:00 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон в последнее время добивается усиления мер личной безопасности, а недавно к его опасениям прибавилась боязнь якобы существующей российской угрозы, говорится в статье, опубликованной 24 марта французским журналом Marianne, ссылаясь на источники, близкие к охране главы государства.

Иван Шилов ИА Регнум Эммануэль Макрон

«Эммануэль Макрон недавно призвал французов «не поддаваться страху». Но не запугивает ли он самого себя?» — задался вопросом автор публикации.

Как рассказали изданию собеседники, Макрон удвоил президентскую охрану, когда стал главой государства в 2017 году, а с осени 2023 года он ещё усилил охрану и перевёл её в «красный» режим работы.

«В последнее время он провоцирует настолько, что сам боится. Прошлым летом он нанял крупных ребят, которые сопровождают его повсюду», — заявил журналистам один из источников.

По информации издания, жена президента Бриджит Макрон считает, что у её мужа «синдром Кеннеди», он боится покушения.

Сообщается, что сотрудники президентской охраны без энтузиазма воспринимают требования Макрона. Кроме того, он при всех своих требованиях к службе безопасности парадоксальным образом часто ведёт себя непредсказуемо во время встречи с жителями, нарушая протокол. Это привело к текучке кадров в службе охраны, сообщили журналу собеседники.

Кроме того, как стало известно изданию, последние месяцы Макрон говорит о «российской угрозе». Он думает, что Россия якобы ведёт информационную войну против Франции, а также раздражается, когда видит, что публикации соцсетях с критикой Франции от российской стороны набирают популярность. Президент стал требовать постоянных отчётов от охраны.

«Макрон абсолютно помешался на русских. Однажды утром он заявился к спецслужбам и приказал, чтобы за ночь создали специальную оперативную группу по борьбе с российским вмешательством», — рассказал изданию представитель МВД.

Как сообщало ИА Регнум, Макрон с начала года стал заявлять о вероятной отправке на Украину войск западных стран. Газета Le Monde 14 марта сообщила, что во время публичного мероприятия в феврале он говорил, что ему придётся направить французские войска в Одессу в 2024 году.

Глава МИД России Сергей Лавров 24 марта предположил, что Макрон, делая воинственные заявления, делает это, чтобы понравиться США. Он также отметил, что риторика французского лидера направлена на понижение позиций Германии в ЕС.