Москва, 24 марта, 2024, 20:55 — ИА Регнум. Меру пресечения подозреваемым в совершении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» 24 марта изберёт Басманный суд Москвы.

Павел Бедняков/РИА Новости

По данным «РИА Новости», в зале суда ввели усиленные меры безопасности. Журналистов пропустили внутрь. Пока нет информации, что подозреваемых доставили в суд.

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Также пока не объявили о поступлении в суд материалов следствия.

Как передавало ИА Регнум, Следственный комитет России 24 марта сообщил, что будет добиваться, чтобы всех четверых подозреваемых в теракте арестовали. Ведомство сообщило, что к ним уже применяли следственные действия.

По последним данным СК, при разборе завалов в «Крокусе» обнаружили 137 погибших. Спасатели не закончили поисковые работы.

Подозреваемых в совершении теракта задержали в Брянской области, когда они ехали к границе с Украиной. По информации ФСБ, преступники контактировали с украинской стороной, где их готовились принять. Ведомство отметило, что по делу о теракте, кроме четверых непосредственных исполнителей, задержали ещё семерых подозреваемых.

Минздрав Подмосковья вечером 24 марта сообщил, что число пострадавших выросло до 182 человек. На сайте ведомства опубликовали списки.