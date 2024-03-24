Москва, 24 марта, 2024, 20:25 — ИА Регнум. В «Крокус Сити Холле» вечером 24 марта началась акция «Летят журавли» в память о погибших в теракте. В начале мероприятия прозвучала песня Муслима Магомаева «Журавли».

кадр из видео

На пострадавшем от пожара здании концертного комплекса появилась проекция «Журавли» в память о погибших. На ней изобразили бесконечный клин журавлей, которые поднимаются от основания здания и улетают в небо.

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Организаторы акции, волонтёрское движение «Мы вместе», сообщили, что помочь погибшим в теракте обрести бессмертие может каждый — для этого можно сложить бумажного журавлика, нарисовать птицу на окне или поделиться в соцсетях любым собственным вариантом.

Атака произошла вечером 22 марта. В «Крокус Сити Холл» ворвались вооружённые люди и открыли огонь по посетителям. Затем в здании прогремел взрыв и начался пожар.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Ведомство также позднее сообщило о 137 погибших, Минздрав Подмосковья сообщил, что пострадали 180 человек.

Помощница директора группы «Пикник», перед концертом которой началась стрельба, Екатерина Кушнер также погибла во время теракта.

Силовики задержали 11 человек, в том числе четверых исполнителей атаки. Их автомобиль задержали в Брянской области, недалеко от границы с Украиной. 24 марта дознаватели привезли подозреваемых в совершении теракта на допрос в СК.

Президент России Владимир Путин в обращении к нации объявил 24 марта днём общенационального траура по жертвам теракта.

В беседе с ИА Регнум политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов заявил, что заказчики теракта, вероятно, преследовали сразу несколько целей. В частности, по его мнению, это была не только очевидная попытка посеять панику в обществе, но и резко обострить межэтнические противоречия в стране.