Будапешт, 24 марта, 2024, 20:28 — ИА Регнум. Один из автомобилей, участвовавший в ралли в крае Комаром-Эстергома на севере Венгрии 24 марта, въехал в толпу зрителей, из-за чего четыре человека погибли, ещё не менее восьми пострадали. Об этом сообщило агентство Reuters.

Владимир Астапкович /РИА Новости

По информации издания, гоночная машина съехала с трассы. Причины аварии выясняют. На место происшествия приехали несколько машин скорой помощи и прилетели спасательные вертолёты. Гонку остановили.

Есть информация, что одного пострадавшего ребёнка доставили в больницу с ранениями, которые угрожают жизни. Также сообщается, что серьёзные травмы у одного взрослого.

Как сообщало ИА Регнум, в январе в результате аварии на ралли «Дакар» погиб испанский мотогонщик Карлес Фалькон. Он получил травму головы. Гонщика доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.

В апреле 2023 года во время тестов перед соревнованиями в Хорватии погиб из-за несчастного случая ирландский автогонщик Крэйг Брин. Он готовился к чемпионату мира по классическому ралли.