Пятигорск, Ставропольский край, 24 марта, 2024, 20:14 — ИА Регнум. Школьный экскурсионный автобус столкнулся с пожарной машиной в Пятигорске, детям пришлось выпрыгивать из окон, чтобы спастись, сообщил 24 марта Telegram-канал «112».

Официальный аккаунт Госавтоинспекции Ставропольского края

«В результате аварии пострадали четыре человека. Трое взрослых из автобуса и один пожарный. Дети покинули салон самостоятельно», — говорится в сообщении.

По данным источника, ДТП произошло на пересечении улиц Калинина и Пастухова. В пассажирском транспорте находились 50 человек, 43 из которых — дети.

Сообщается также, что пожарная машина ехала на вызов.

Как передавало 24 марта ИА Регнум, три человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом на трассе Сургут — Когалым. Авария произошла на 92-м км автодороги. На встречную полосу, по которой ехал автобус, выехала иномарка. Её водитель уснул за рулём.

В конце февраля в Хакасии автомобиль влетел в группу школьников. Водитель не справился с управлением, когда машина попала в колею. В результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних. У одного из них повреждён позвоночник, у второго — перелом руки.