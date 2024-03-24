Москва, 24 марта, 2024, 19:45 — ИА Регнум. Командир Международной космической стации Олег Кононенко с борта станции выразил соболезнования всем пострадавшим и семьям погибших в «Крокус Сити Холле», сообщили 24 марта в госкорпорации «Роскосмос».

кадр из видео Командир Международной космической станции Олег Кононенко

«От имени всего экипажа Международной космической станции и от себя лично выражаю слова поддержки и соболезнования всем пострадавшим и семьям погибших», — заявил он.

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Командир МКС также решительно осудил бесчеловечное террористическое нападение. Очень тяжело видеть жестокие кадры нападения на мирных граждан, добавил он. Космонавты глубоко потрясены известиями об ужасном теракте, произошедшем в «Крокусе». Кононенко выразил уверенность, что произошедшее ещё больше сплотит россиян перед внешними угрозами.

Как сообщало ИА Регнум, теракт в «Крокус Сити Холле» произошёл вечером 22 марта. Группа вооружённых людей вошла в здание и начала стрельбу. Затем прогремел взрыв и вспыхнул пожар. В Следственном комитете возбудили уголовное дело о теракте.

В СК сообщили 24 марта, что число погибших в теракте выросло до 137 человек, опознали 62 тела. Количество пострадавших увеличилось до 180 человек.

Подозреваемых в нападении на «Крокус» 23 марта задержали. Один из них рассказал, что ему предлагали полмиллиона рублей за убийство. Всего по делу о теракте в «Крокусе» задержаны 11 человек. По данным Telegram-канала «112», один из террористов накануне теракта посещал «Крокус».

В России 24 марта — день общенационального траура по погибшим при теракте. Президент Владимир Путин в церкви на территории Ново-Огарёво поставил свечу за упокой жертв теракта в «Крокус Сити Холле».