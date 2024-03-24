Киев, 24 марта, 2024, 20:24 — ИА Регнум. Украинское общество фактически затравило сотрудников территориальных центров комплектования (военкоматов), обвиняя их в нарушении прав граждан, заявил 24 марта командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, в центрах работают, как правило, те, кто потерял здоровье во время боевых действий и признан негодным к воинской службе.

«Как так получилось, что с этими людьми, прошедшими через ад, стало принято обращаться как с врагами и называть «людоловами?» — написал Павлюк в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Он отметил, что два года назад в обществе было совсем другое отношение к армии, а теперь работников ТЦК стали обвинять в издевательствах над военными и морально поддерживать тех, кто уклоняется от призыва на военную службу.

По мнению командующего, так получилось в том числе из-за блогеров и СМИ, которые пишут о неправомерных действиях военкомов, но не публикуют материалы, восхваляющие их работу и службу в армии.

Как сообщало ИА Регнум, в Верховной раде Украины рассматривают законопроект о мобилизации, который предусматривает ужесточение мер по набору призывников в армию. Депутат Дмитрий Разумков 21 марта назвал документ диверсией против своей страны. Он отметил, что украинцы уже начали массового готовиться, чтобы избежать репрессивных мер, которые собираются принимать против уклонистов. Мужчины начали переписывать автомобили на жён, из страны начался массовый отток сбережений, рассказал депутат.

Газета Washington Post 16 марта опубликовала репортаж с Украины. Журналисты посетили сёла и увидели, что там почти не осталось мужчин. По информации издания, те, кого ещё не призвали в армию, уехали за границу или нашли другие способы, как спрятаться.

В феврале стало известно, как в Одессе пассажиры автобуса не дали сотрудникам военкомата мобилизовать мужчину. Военные зашли в общественный транспорт и потребовали у него документы, он отказался, после чего другие пассажиры заставили работников ТЦК выйти.