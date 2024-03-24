Москва, 24 марта, 2024, 18:33 — ИА Регнум. Спасатели разобрали более 400 кубометров конструкций после теракта в «Крокус Сити Холле», сообщили в пресс-службе МЧС.

Кадр из видео

«Более 400 кубометров конструкций разобрали спасатели МЧС», — говорится в сообщении.

Как заявили в ведомстве, на месте задействовали более 300 специалистов и 154 единицы спецтехники. Продолжают работать специализированные робототехнические комплексы, кинологические расчёты и психологи. Уже более 1600 обращений поступило на горячую линию ведомства.

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Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта группа вооружённых людей вошла в здание «Крокус Сити Холла» и начала стрельбу. Затем прогремел взрыв и вспыхнул пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. В СК 24 марта сообщили, что число погибших в теракте увеличилось до 137 человек, опознали 62 тела. Количество пострадавших выросло до 180 человек.

Подозреваемых в теракте 23 марта задержали. Один из них рассказал, что ему предлагали полмиллиона рублей за убийство. Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину об 11 задержанных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле».

По данным Telegram-канала «112», один из террористов накануне теракта посещал «Крокус».

В России 24 марта — день общенационального траура по погибшим при теракте в «Крокусе». Путин в церкви на территории Ново-Огарёво поставил свечу за упокой жертв теракта.