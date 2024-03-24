Москва, 24 марта, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Полицейские прибыли в «Крокус Сити Холл» через пять минут после поступления в дежурную часть в Красногорске информации о стрельбе в здании, сообщила 24 марта официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Официально заявляем, что после поступления в дежурную часть УМВД России по г. о. Красногорск информации о стрельбе полицейские прибыли на место через 5 минут», — говорится в сообщении.

Ранее сотрудники ведомства выявили в ходе мониторинга СМИ и сети Интернет недостоверные публикации о не должном реагировании полицейскими на чрезвычайное происшествие в «Крокус Сити Холле». МВД также опровергло информацию о якобы покидающем место теракта полицейском-кинологе. Волк заявила, что человек в камуфляжной форме с собакой, запечатлённый на видео, не имеет отношения к органам внутренних дел.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта группа вооружённых людей вошла в здание «Крокус Сити Холла» в Красногорске и начала стрелять по людям. Затем прогремел взрыв и вспыхнул сильный пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. В Следственном комитете 24 марта сообщили, что число погибших в теракте увеличилось до 137 человек.

Подозреваемых в теракте на «Крокус» 23 марта задержали. Один из задержанных рассказал, что ему предлагали полмиллиона рублей за убийство. Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину об 11 задержанных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». По данным Telegram-канала «112», один из террористов накануне теракта посещал «Крокус».

В России 24 марта — день общенационального траура по погибшим при теракте в «Крокусе».