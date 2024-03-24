Москва, 24 марта, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Госномер автомобиля напавших на «Крокус Сити Холл» террористов вычислили по камерам видеонаблюдения на территории делового центра. Об этом 24 марта рассказал владелец «Крокус-Сити» Араз Агаларов.

«Номер машины, по которому потом погнались за преступниками, был найден за счёт того, что мы сохранили информацию. Она должна была сгореть, по сути дела, но мы сориентировали МЧС, они предотвратили возгорание этого помещения», — заявил он РБК.

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Как сообщало ИА Регнум, теракт произошёл 22 марта перед началом концерта группы «Пикник». В «Крокус» ворвались вооружённые люди и открыли огонь по посетителям. Затем в здании прогремел взрыв и начался пожар.

Вскоре Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. По данным ведомства, погибли 133 человека. Минздрав Подмосковья сообщил, что пострадали 154 человека. Помощница директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер также погибла во время атаки.

В ФСБ сообщили, что террористы имели контакты на Украине и планировали скрыться там после теракта. Всего силовики задержали 11 человек, в том числе четверых исполнителей теракта. Их автомобиль остановили в Брянской области, недалеко от границы с Украиной.

Президент России Владимир Путин в обращении к нации объявил 24 марта днём общенационального траура по жертвам теракта.

Директор НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Сергей Петриков сообщил 24 марта о подготовке большой выписки пострадавших в теракте пациентов. По его словам, в основном речь идёт об отравившихся продуктами горения, которые чувствуют себя хорошо и сами просятся домой.