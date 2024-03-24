Москва, 24 марта, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Российский истребитель МиГ-31 24 марта не допустил приближения к государственной границе России над акваторией Баренцева моря двух стратегических бомбардировщиков B1-B Военно-воздушных сил США, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Истребитель МиГ-31

Отмечается, что приближение двух объектов к российской границе выявили с помощью средств контроля над воздушным пространством. Для их опознания в небо подняли МиГ-31 из состава сил противовоздушной обороны ВС РФ, находившего на дежурстве. Экипаж определил, что это — В-1В.

«При приближении российского истребителя американские стратегические бомбардировщики скорректировали курс своего полета с удалением и последующим разворотом от государственной границы Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Минобороны подчеркнуло, что экипаж МиГ-31 не допустил нарушения границы. После этого самолёт успешно вернулся на место базирования.

Ведомство отметило, что российский истребитель действовал в рамках международных правил использования воздушного пространства над нейтральными водами, а также соблюдал меры безопасности.

Как передавало ИА Регнум, 5 марта Министерство обороны сообщило, что российский сверхзвуковой истребитель Су-27 сопроводил самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления и два истребителя французских ВВС, которые приблизились к государственной границе страны над Чёрным морем. Когда российский борт к ним подлетел, французские самолёты развернулись и удалились от границы.

В октябре 2023 года два российских Су-27 предотвратили нарушение границы над Чёрным морем, когда подлетели три самолёта британских ВВС. К границе приблизились два истребителя «Тайфун», а также самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135. Когда российские истребители оказались рядом, британские самолёты полетели в другую сторону.