Москва, 24 марта, 2024, 16:13 — ИА Регнум. В Москве начались процедуры опознания погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом 24 марта сообщили в Департаменте здравоохранения города.

Известия/Андрей Эрштерм

«Процедура проходит в Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы, куда заранее приглашают родственников. Работа осуществляется совместно со специалистами Москвы и Московской области, МЧС, СК», — сообщил департамент.

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Отмечается, что в отдельных случаях для опознания потребуется молекулярная экспертиза, которая занимает не менее двух недель. Процедуры опознания проходят круглосуточно.

Как сообщало ИА Регнум, теракт произошёл 22 марта перед началом концерта группы «Пикник». В «Крокус» ворвались вооружённые люди и открыли огонь по посетителям. Затем в здании прогремел взрыв и начался пожар.

Следственный комитет по факту случившегося возбудил уголовное дело о теракте. По данным ведомства, погибли 133 человека. По данным Минздрава Подмосковья, в результате атаки пострадали 154 человека.

Позднее стало известно, что пропавшая после теракта помощница директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер погибла.

В ФСБ сообщили, что террористы имели контакты на украинской стороне и собирались скрыться от российских правоохранителей в республике. Силовики задержали 11 человек, в том числе всех четверых исполнителей теракта, в Брянской области, недалеко от границы с Украиной.

Президент России Владимир Путин в обращении к нации объявил 24 марта днём общенационального траура по жертвам теракта.