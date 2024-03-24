Москва, 24 марта, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин затруднился ответить, смог бы он не допустить бомбардировок Югославии в 1999 году, если бы тогда возглавлял страну.

Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press Владимир Путин

О том, что российский лидер смог бы предотвратить атаку, говорил президент Сербии Александр Вучич.

Путин заявил, что страна находилась в тяжёлом внутреннем конфликте, поэтому сложно дать ответ, да и смысла в этом нет, так как всё уже произошло.

«Если бы у нас были какие-то обязательства в отношениях, то, конечно, мы бы эти обязательства выполняли. Тогда между Россией и Югославией этих отношений не было», — оценил ситуацию Путин в интервью для фильма «Белград» гендиректора ТАСС Андрея Кондрашова.

Путин подчеркнул, что члены НАТО без резолюции Совбеза открыто начали военные действия, по сути, в самом центре Европы, поэтому бомбардировку Югославии можно лишь осудить.

Военная операция НАТО началась 24 марта 1999 года. Её главной целью официально декларировали «предотвращение геноцида албанского населения в Косове». По данным НАТО, за 78 дней операции авиация альянса совершила 38 тысяч боевых вылетов, выпустив, по оценкам военных экспертов, три тысячи крылатых ракет, сбросив около 80 тысяч тонн бомб, в том числе кассетных и с обеднённым ураном. По сербским данным, в ходе бомбардировок погибли от 3,5до 4 тысяч человек.

Как сообщало ИА Регнум, в том же документальном фильме Путин назвал бомбардировку Югославии со стороны НАТО огромной трагедией. По его словам, то, что сделал Запад, недопустимо. Глава государства также заявил, что Сербия и Россия духовно близки и на протяжении веков были верными союзниками.