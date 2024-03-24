Белгород, 24 марта, 2024, 15:26 — ИА Регнум. В результате обстрела села Муром в Шебекинском городском округе со стороны украинской армии пострадал мирный житель. Об этом 23 марта сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Под обстрел ВСУ попала окраина села Муром Шебекинского городского округа. Есть один пострадавший — мужчина в момент прилёта снаряда был на улице, в саду», — проинформировал он.

По словам Гладкова, пострадавший получил осколочные ранения головы, ног и поясничной области, и скорая помощь доставила его в городскую больницу №2 для оказания медицинской помощи.

При обстреле также получили повреждения хозяйственные постройки, на месте работают сотрудники оперативных служб, добавил глава региона.

Как сообщало ИА Регнум, 23 марта Гладков написал, что за почти две недели обстрелов со стороны ВСУ в Белгородской области погибли 24 мирных жителя, включая двух детей. Он уточнили, что ещё 152 человека, включая 11 детей, в результате обстрелов были ранены.

Ранее в этот же день глава Белгородской области сообщил, что в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ погиб мирный житель. По его информации, в результате атаки ВСУ обрушились три балкона в одном из многоквартирных домов, в одной из квартир в то время находилась супружеская пара.

Пресс-служба Белгородского зоопарка 22 марта сообщила, что раненного при обстреле украинской армией белого лебедя спасти не удалось. Птица умерла, несмотря на сложную операцию по извлечению осколков.