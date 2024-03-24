Москва, 24 марта, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин рассказал, как во время событий в Югославии в 1999 году у него спрашивали совет о захвате аэропорта Сталина в Приштине.

Limak Kosova

В июне 1999 года российские военные взяли под контроль аэропорт Сталина за несколько часов до того, как его рассчитывали захватить силы НАТО.

«Я был тогда секретарем Совета безопасности, ко мне пришел начальник генерального штаба — тогда генерал Квашнин. Он мне сказал о том, что есть такая идея — захватить этот аэропорт», — заявил глава государства в интервью для фильма «Белград» телеканала «Россия».

Глава государства добавил, что тогдашний начальник Генштаба Анатолий Квашнин разговаривал и спрашивал у него мнение. В те годы Путин занимал пост секретаря Совета безопасности. Путин тогда заявил Квашнину: «Если считаешь целесообразным, так и делай».

При этом Квашнин понимал, что российским военным придётся оттуда когда-то уйти, однако у них будет, чем торговаться.

Сегодня, 24 марта, исполнилось 25 лет со дня начала агрессии НАТО против Югославии. Первый удар натовская авиация нанесла 24 марта 1999 года. В результате бомбардировок погибли от 3,5 до 4 тысяч человек, ранения получили около 10 тысяч. Материальный ущерб составил до $100 млрд.

В посольстве России в Вашингтоне также заявили, что США тщетно пытаются заставить мировое сообщество забыть, что массированные бомбардировки Югославии в 1999 году начались по их инициативе.

Как отмечал Путин, то, что Запад сделал с Югославией в 1999 году, недопустимо. Глава государства указывал на то, что фактически была начата война в центре Европы. В Министерстве иностранных дел России 24 марта заявили, что вопрос об ответственности НАТО за ущерб, причинённый бомбардировками Югославии, по-прежнему открыт. В ведомстве добавили, что никто из представителей НАТО не понёс наказания за эти действия.

Сербский политик Александр Вулин назвал агрессию блока НАТО против Югославии последним масштабным и безнаказанным преступлением ХХ века. Он заявил, что агрессия НАТО должна была убить Сербию, но убила международное право. Жители страны до сих пор умирают от онкологических заболеваний после использования НАТО боеприпасов с обеднённым ураном.