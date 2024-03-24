Москва, 24 марта, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Москва была слаба, когда её президентом был Борис Ельцин, поэтому на него было очень много рычагов воздействия, заявил действующий глава государства Владимир Путин, комментируя уход России из Косова, в документальном фильме «Белград», показанном на телеканале «Россия-1» по случаю 25-й годовщины начала бомбардировок Югославии силами НАТО, которую отмечают 24 марта.

Global look Press/Viktor Chernov/Russian Look Борис Ельцин

«Россия была в достаточно слабом состоянии и была зависима от различного рода финансовых инструментов и механизмов, от политических, внутриполитических», — объяснил он.

Путин с сожалением признал, что в тот период страна лишилась значительной части суверенитета.

Как сообщало ИА Регнум, Путин также заявил, что Запад бомбардировкой Югославии в 1999 году фактически начал войну в Европе. Он назвал это огромной трагедией и напомнил, что войска НАТО начали эти боевые действия, не имея резолюции ООН.

В декабре 2023 года Путин заявил, что Россия не может менять суверенитет на колбасу, став чьим-то сателлитом, даже если так поступают какие-то другие государства. Для России жизненно необходимо быть сильной страной, подчеркнул он. Президент добавил, что страна будет сильной или перестанет существовать.

Путин также отметил, что суверенитет государства в настоящее время зависит от укрепления национальной безопасности, общественного суверенитета, гарантий прав граждан, в том числе в сфере экономики, технологий и развития парламентаризма. Он подчеркнул, что будущее всех стран зависит от финансово-экономической и технологической независимости.