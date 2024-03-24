Москва, 24 марта, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Лилит Исраелян числилась без вести пропавшей после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». На концерт группы «Пикник» она пошла вместе с мужем. Семья Лилит сообщила ИА Регнум, что супружеская пара погибла во время теракта.

Соцсети Лилит Исраелян

«К сожалению, Лилит и Вугар погибли. О Лилит нам сказали только что. Нам очень тяжело», — рассказали в семье.

33-летняя Лилит Исраелян вместе с мужем Вугаром Гусейновым давно мечтали сходить на концерт группы. В тот день они предупредили семью, что пару часов не будут на связи, чтобы их никто не беспокоил.

После первых сообщений о теракте в «Крокус Сити Холле» телефоны обоих перестали отвечать на звонки. Утром 23 марта в опубликованных списках погибших родственники нашли Вугара, Лилит числилась пропавшей без вести. Многие друзья писали в соцсетях, что Лилит не было на концерте, надеясь, что их билеты были на другой день.

Бывший депутат парламента Армении Арман Абовян на странице в социальной сети написал:

«Внимание, Исраелян Лилит Хачиковна пропала вчера после теракта в «Крокус Сити»… Сообщается, что её мужа нашли мертвым в «Крокусе», а Лилит исчезла».

У Вугара и Лилит остался полуторагодовалый ребёнок, который сейчас находится у бабушки и дедушки. Малыш ещё не знает о смерти родителей. Супруги работали в аэропорту Внуково.

Как сообщало ИА Регнум, группа вооружённых автоматами боевиков вечером 22 марта ворвалась в «Крокус Сити Холл» в Красногорске, где был запланирован концерт российской группы «Пикник». Террористы открыли беспорядочный огонь по посетителям. Затем в здании прогремел взрыв и начался сильный пожар. Концертный зал в результате полностью выгорел. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

По данным Следственного комитета, число погибших в результате теракта выросло до 133 человек. Минздрав Подмосковья 23 марта опубликовал имена 41 погибшего в теракте в «Крокусе».

В обновлённом списке пострадавших имена 154 человек. Как сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, в медучреждениях на данный момент остались 110 пострадавших, из которых 12 в крайне тяжёлом состоянии. Состояние ещё 33 человек врачи оценили как тяжёлое.

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Подозреваемых в совершении теракта задержали. Их доставят в Басманный суд Москвы. В Центре общественных связей ФСБ заявили, что террористы имели контакты на украинской стороне. Через Брянскую область они двигались в сторону Украины На допросе один из задержанных признался, что стрелял в людей за деньги.

Президент Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура. Он назвал произошедшее кровавым и варварским терактом и заявил, что террористов ждёт только возмездие и забвение, будущего у них нет.