Москва, 24 марта, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Все жители Азербайджана солидарны с российским народом в день общенационального траура по жертвам теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», заявил 24 марта азербайджанский президент Ильхам Алиев в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Известия/Павел Волков Ильхам Алиев

Отмечается, что Алиев решительно осудил это преступление, а также заявил об убеждённости, что террористов, а также тех, кто стоит за их спиной, ожидает неминуемое наказание. Российский лидер поблагодарил коллегу за слова поддержки.

В пресс-службе также сообщили, что Путин в ходе разговора заявил о готовности продолжать сотрудничество между Россией и Азербайджаном в духе стратегического партнерства.

Как сообщало ИА Регнум, 24 марта российскому лидеру также позвонил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Он выразил соболезнования и подчеркнул, что нет оправдания тем, кто совершил теракт в «Крокус Сити Холле». Лидеры государств также отметили, что спецслужбы обеих стран плотно сотрудничают в рамках борьбы с терроризмом.

Путин объявил день общенационального траура 24 марта. Посольства США и стран ЕС, находящиеся в России, в этот день приспустили флаги в знак солидарности.

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В ФСБ сообщили, что террористы имели контакты на украинской стороне и собирались скрыться от российских правоохранителей на Украине. Силовики задержали 11 человек, в том числе всех четверых исполнителей теракта. По последней информации СК России, в теракте погибли 133 человека. Минздрава Подмосковья сообщил о 154 пострадавших в «Крокусе».