Москва, 24 марта, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Дежурившие в «Крокус Сити Холле» в день теракта медики с первых минут после нападения начали спасать людей и оказывать помощь пострадавшим. Об этом рассказал фельдшер скорой медицинской помощи Руслан.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В беседе с ТАСС он уточнил, что 22 марта дежурили его коллеги Александр и Светлана. В первые минуты с начала стрельбы они вывели из здания как минимум 11 человек и помогли им выжить.

Фельдшер уточнил, что в момент стрельбы они были в кабинете врача на минус первом этаже. Террористы как раз проходили мимо, когда к медикам забежала администратор. Александр закрыл её собой, боевики стрелять не стали и прошли мимо.

После этого медработники вышли из кабинета и начали оказывать помощь тем, кому ещё можно было помочь. После того как вывели часть людей из здания, они вернулись в «Крокус» и эвакуировали через подземный паркинг ещё несколько посетителей. При этом Руслан не уточнил, сколько людей они смогли вывести.

Как сообщало ИА Регнум, несколько вооружённых боевиков ворвались в здание «Крокус Сити Холла» вечером 22 марта перед концертом российской группы «Пикник». Террористы открыли огонь из автоматов по посетителям. Затем в здании прогремел взрыв и начался сильный пожар. Концертный зал в результате полностью выгорел. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

По данным СК, число погибших в результате теракта достигло 133 человек. Минздрав Подмосковья 23 марта опубликовал имена 41 погибшего в теракте в «Крокусе».

Минздрав Московской области 24 марта обновил список пострадавших в результате теракта, в нём содержатся имена 154 человек. Как сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, в медучреждениях на данный момент находятся 110 пострадавших, из которых 12 остаются в критическом состоянии. Состояние ещё 33 человек врачи оценивают как тяжёлое, 47 пациентов — в состоянии средней степени тяжести, 18 человек в состоянии лёгкой степени тяжести. Их готовят к выписке под наблюдением врачей.