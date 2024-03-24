Москва, 24 марта, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России нанесли удар по объектам электроэнергетики и газодобывающей отрасли, а также местам сборки и испытаний безэкипажных катеров украинских войск. Об этом 24 марта рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли, местам сборки и испытаний безэкипажных катеров», — сказал он.

Конашенков отметил, что ударом удалось дезорганизовать работу предприятий промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов, а также уничтожить военную технику и средства поражения иностранного производства, поставленные Киеву государствами — членами НАТО.

«Все цели удара достигнуты», — подчеркнул военный.

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта Конашенков рассказал, что российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетики, ВПК, железнодорожным узлам, арсеналам и местам дислокации формирований украинской армии. Он уточнил, что для этого использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники.

Позднее в этот же день официальный представитель Минобороны заявил, что в ходе удара удалось уничтожить технику и средства поражения, полученные Киевом от западных стран. Конашенков уточнил, что также удалось нарушить переброску к переднему краю резервов ВСУ и нанести удары по их подразделениям и наёмникам в районах восстановления боеспособности.