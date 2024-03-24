Москва, 24 марта, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора договорились активизировать работу по противодействию терроризму. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба Кремля.

Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон

Отмечается, что Рахмон позвонил российскому лидеру, чтобы выразить глубокие соболезнования и чувства солидарности с россиянами в связи с гибелью мирных граждан в результате террористического акта в «Крокус Сити Холле».

Президент Таджикистана подчеркнул, что этому преступлению нет и не может быть оправдания.

«В ходе беседы Владимир Путин и Эмомали Рахмон отметили, что специальные службы и профильные ведомства России и Таджикистана проводят плотную работу в сфере противодействия терроризму, и эта работа будет активизирована», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта в здание концертного зала «Крокус Сити Холла», где должен был состояться концерт группы «Пикник», ворвались несколько вооружённых автоматами людей. Боевики открыли огонь по посетителям, после этого в здании прогремел взрыв и начался сильнейший пожар.

Следственный комитет после трагедии в Подмосковье возбудил уголовное дело о теракте. Президент Владимир Путин в субботу в обращении к россиянам объявил 24 марта днём общенационального траура. Глава государства также объявил о дополнительных антитеррористических мерах в Москве и других регионах страны.

В Брянской области около границы с Украиной утром 23 марта задержали четырёх человек, которые непосредственно принимали участие в террористической атаке. В общей сложности правоохранители задержали 11 причастных к теракту. В Центре общественных связей ФСБ заявили, что террористы имели контакты на украинской стороне.

По информации Следственного комитета, в результате террористической атаки погибли 133 человека. По данным Минздрава Московской области, количество пострадавших при теракте в «Крокусе» достигло 154 человек.